Ülke bu davaya kilitlendi

Suna ERDEN-Ömer KADİROĞLU

‘Sahte diploma’ skandalıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan eski bakanlardan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Kemal Dürüst ile eşi Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst hakkında 3’er gün; üniversite direktörü Serdal Gündüz, öğrenci işleri sorumlusu Amir Shakerif ve Aluser direktörü Serdal Kuru hakkında 6’şar gün tutumluluk emri verildi.

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan Meray Dürüst’ün üniversiteye 2 yıl gittiği, ancak 4 yıllık diploma aldığı iddia edilirken kendisine ‘sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve ‘sahte resmi belgeyi tedavüle sürme’ suçlaması yapıldı. Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılan Kemal Dürüst’e ‘sahte fatura’ düzenleyip, okuldan para temin etme suçlaması getirildi. Polis, Dürüst’ün ev ve arabasında arama yapıldığını, emare olarak çok sayıda evrak alındığını söyledi.

19 sahte faturayla 926 bin TL aldı

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada öncelikle Kemal Dürüst hakkındaki olgular aktarıldı.

Zanlının “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten mali polis, Kemal Dürüst’ün sahtekarlık ve dolandırma kastı ile 6 farklı şirkete ait 19 sahte faturayla, mal ve hizmet verilemeden 926 bin TL temin ettiğini iddia etti.

Soruşturma memuru, bu faturalardan 3’nün Kemal Dürüst’ün sorumluluğundaki Ha-Os Hayvancılık ve Ziraat Şti.’ne ait olduğunu, okula hiç hizmet vermeden 3 faturayla 165 TL parayı sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı.

Aracında kanıt bulundu

Polis, 22 Şubat’ta tutuklanan Kemal Dürüst’ün evinde, ofisinde ve arabasında yapılan aramada birçok evrakın emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının cep telefonuna da el konulduğunu belirtti.

Polis memuru, Kemal Dürüst’ün aracında bulunan ve Alayköy’de faaliyet gösteren Aluser adlı alüminyum işleri yapan şirkete ait hizmet teklif formu, faturalar ve yeni tarihli çek yapraklarının incelendiğini açıkladı.

Polis, yapılan inceleme sonucu bu firmadan hizmet alınmadan üniversitenin Aluser’e 77 bin TL ödenmesinin sağlandığını belirtti.

Polis memuru, Aluser adlı şirketin direktörü Serdal Kuru’nun da 20 Şubat’ta tutuklandığını, yapılan araştırmada şirket hesabına gönderilen 77 bin TL’nin 60 bin TL’sinin Dürüst’ün hesabına geri gönderildiğini belirlediklerini açıkladı.

Dürüst ile Gündüz birlikte hareket etti

Polis memuru, soruşturma kapsamında 7 Şubat tarihinde tutuklanan okulun direktörü ve küçük hissedarı Serdal Gündüz ile Kemal Dürüs’tün birlikte hareket ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların başka suç ortaklarının olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında yapılacak araştırmalar, alınacak ifadeler ve toplanacak emareler olduğunu belirten polis, Dürüst’ün sahtekarlıkla temin ettiği meblağın artabileceğini ifade ederek, ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Savunmadan “hizmet alındı” iddiası

Zanlının avukatı Doğa Zeki de, tutukluluk süresine itirazları olmadığını ifade ederek, polis memuruna sorular sordu. Aluser firmasına yapılan ödemelerin ve geri ödemelerin hangi hesaptan yapıldığını soran Zeki, bu ödemelerin müvekkilinin şahsi işleriyle ilgili olup olamayacağını sordu.

Altı farklı şirket faturasında müvekkilinin imzası olmadığını ifade eden Zeki, adı geçen Ha-Os Hayvancılık ve Ziraat Şirketi’inin faturalarının, üniversitenin bu şirketten hizmet alındığı yönünde olduğunu kaydetti.

Aktarılan olguları ardından mahkeme, Dürüst’ün 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Dürüst’ün ardından 3 zanlı duruşmaya çıkarıldı

Dürüst’ün ardından soruşturma kapsamında tutuklu bulunan üniversitenin direktörü Serdal Gündüz, uluslararası öğrenci işleri sorumlusu Amir Shakerif ve Aluser adlı şirketin direktörü Serdal Kuru ek tutuklama talebiyle duruşmaya çıkarıldı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlılardan Amir Shakerif’in 16, Serdal Gündüz’ün 15, Serdal Kuru’nun ise 3 gündür tutuklu olduğunu kaydetti.

Polis, Shakerif’in yabancı öğrencileri okula kaydettirdiğini, sonra kayıtlarının silindiğini, bazı öğrencilerin kaydının hala mevcut olduğunu söyledi.

Konun insan kaçakçılığına sebep olup olmadığının araştırıldığını ifade eden polis, zanlının sahtekarlıkla para temin ettiğini, konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meseleyle ilgilisi olduğu tespit edilen Serdal Gündüz’ün de tutuklandığını anımsattı.

Birçok sahte diploma hazırlandı

Polis, Serdal Gündüz’ün ise sahtekarlıkla para temin ettiğinin, talimatıyla birçok sahte diploma hazırlandığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, Gündüz ile Shakerif’in birlikte hareket ederek, okula ait banka hesaplarından sahtekarlıkla para temin ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis memuru, zanlıların sahte faturalarla okula acenteyle gelmeyen öğrencileri, acenteyle gelmiş gibi göstererek sahtekarlıkla para temin ettiklerini de belirtti.

Sahte diplomaların tedavüle sürülüp sürülmediğinin bilinmediğini, başka sahte diplomalar olup olmadığının araştırıldığını ifade eden polis, okula öğrenci getiren şirkete sahte fatura düzenlenerek, paraların okulun kayıtlı hesaplarına değil başka hesaplara yatırıldığını söyledi.

123 ifade alındı

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 123 ifadeye başvurulduğunu kaydeden polis, Amir Shakerif ve Serdal Gündüz’ün, sahte faturalarla üniversiteye hiçbir mal ve hizmet alımı yapılmadan toplam 2 milyon 716 bin TL, 56 bin Sterlin ve 156 bin Euro temin ettiklerini söyledi.

Polis, bu rakamın artabileceğini düşündüklerini dile getirerek, zanlıların tutukluluk sürelerinin 6 gün daha uzatılmasını talep etti.

“15 milyar TL borç bitti”

Zanlı avukatları ise, tutukluluk taleplerine itirazları olmadığını belirterek, soruşturma memuruna bazı sorular yöneltti.

Zanlılardan Serdal Gündüz’ün göreve geldiğinde okulun 15 milyar TL borcu olduğunu ve şu anda bu borcun hepsinin kapatıldığını belirten avukatı, okulu nasıl zarara uğrattığını sordu.

Faturaların hizmetler karşılığında hazırlandığını ifade eden avukatlar, Aluser Trading Ltd.’nin okula yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde prefabrik bina yaptığını söyledi.

Mahkeme, kapsamlı yürütülen soruşturma için zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

FOTO>GÜZELYURT DOSYASI

Meray Dürüst’ün diploması sahte

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde sahte diploma aldığı tespit edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst ise“sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarından dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru, 6 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan şikâyet doğrultusunda bir soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 25 Eylül 2019 tarihinde okulun 4 yıllık Psikoloji Bölümü’ne kayıt olduğunu, ilk 2 yıl derslere ve sınavlara girdiğini ancak son 2 yıl okula devam etmediği halde bir yıl daha derslere ve sınavlara girmiş gibi işlem yapıldığını açıkladı.

4 yıllık fakülteden 3 yılda diploma aldı

Polis, zanlının derslere girdiği 2 yıl süresince aldığı geçersiz notların da geçerli hale getirildiğini ve 3 yılda diploma verildiğini söyledi. Polis, zanlının aldığı diplomayı Millî Eğitim Bakanlığına verip, onaylattıktan sonra müdür olarak çalıştığı Çalışma Bakanlığına barem artışı almak için sunduğunu açıkladı.

Polis, Personel Dairesinin zanlının konumundan ve bareminin yeterli olmasından dolayı barem artışı vermediğini açıkladı.

Polise yalan söyledi

Polis, tutuklanan zanlının diplomayla ilgili izahat istendiğini; yaz okula gittiğini, üstten ders aldığını söylediğini ancak yapılan soruşturma sonucu doğruyu söylemediğinin belirlendiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında 9 ifade aldıklarını kaydeden polis, araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini, okulda eşinin yanı sıra akrabalarının da çalıştığını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

İmzası olan şahıslar soruşturuluyor

Polis memuru, ayrıca savcı Hasan Boşnak’ın sorularını da yanıtladı. Polis, savcının sorusu üzerine üniversitenin kayıtlarının incelendiğini, zanlının FF olan yani geçersiz ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, bir başka soru üzerine ise sahte diplomada mesele ile ilgili tutuklanıp, daha sonra teminata bağlanan üniversitenin rektörün imzasının olduğunu belirtti. Polis, ayrıca diplomada imzası olan diğer şahıslarla ilgili de soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin kendisiyle ilgili okulun sistemine girilen ders notları ve kayıtlarla ilgili bilgisi olmadığını öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 10:02