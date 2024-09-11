Virajı alamadı

Abdullah SUİÇMEZ

Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında China Bazaar Sahibi Mazhar Gujrati’nin yeğeni Pakistan uyruklu 59 yaşındaki sürücü Munir Hussain Choudry hayatını kaybetti.

Değirmenlik anayolunun gölet mevkii yakınlarındaki kaza biri kamyonet, diğeri kamyon iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza nedeniyle bölgeye ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza saat 15.00 sıralarında Girne - Değirmenlik anayolunda meydana geldi.

Choudhary Munir Hussain yönetimindeki kamyonet araçla sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Bangladeşli Noyon Ali yönetimindeki kamyonun önünü tıkaması nedeniyle çarpışma yaşandı.

Kaza sonucu kamyonet araç sürücüsü Hussian olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.



