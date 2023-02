Vurdu, kaçtı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a 23 Ocak 2023 tarihinde turist vizesiyle giriş yapan 46 yaşındaki Birsen Güleş, önceki akşam Girne’nin en işlek caddesinde yaya geçidinde yürürken, trafik canavarının kurbanı oldu.Birsen Güleş'in ölümüyle ilgili korkunç detaylar, polisin mahkemeye aktardığı rapor sonrasında ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre; alkollü ve süratli olduğu tespit edilen Erdal Altunel, yönetimindeki araçla Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yaya geçidinde yürüyen Güleş’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 26 metre savrulan Güleş, karşı şeritten gelen Mohd Sabet Said yönetimindeki aracın önüne düştü.

Said yönetimindeki aracın talihsiz kadının üzerinden geçtiği, metrelerce sürükledikten sonra durduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından kaçan Erdal Altunel kazadan bir buçuk saat sonra polise giderek teslim oldu. Tutuklanan Altunel ile Afganistan uyruklu Mohd Sabet Said dün mahkemeye çıkarıldı.

Alkollü ve süratliydi

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin, duruşmada olguları aktardı.

Polis, kazanın 1 Şubat saat 23.15 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Polis, çift şeritli yol içerisinde doğu istikametine doğru 169 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Erdal Altunel’in yönetimindeki JL 777 plakalı araçla yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan Birsen Güleş'e çarpıp 26 metre savrulmasına neden olduğunu ifade etti. Polis, 26 metre savrulan yayanın yolun karşı şeridine düştüğü esnada batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet Said yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarptığını ifade etti. Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen Güleş’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis çavuşu, kazanın ardından olay yerinden kaçan Altuner’in mobese kameralarından tespit edildiğini söyledi.

Polis çavuşu Nadir Timuçin, tespit edilen zanlının kazadan bir buçuk saat sonra polise gelerek teslim olduğunu ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca otopsi raporunun beklendiğini belirterek, tutukluluk talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Bir ayda 6 can

Birsen Güleş'in ölümüyle 2023 yılı itibariyle trafik kazaları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6’yaçıktı.