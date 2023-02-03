‘Üç kafadar’ karakolda

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintilerinin artması nedeniyle, hırsızlık çetelerinin dikkati jeneratörlü evlere yöneldi.

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, bir ev ve ambar içerisinden çok sayıda değerli eşya çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan, Mevlit Özkuaylı, Onur Tiken ve Ömer Faruk Elibol’un sadece eşya değil jeneratör ve soba çaldıkları da belirlendi. Soruşturma sürerken, zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Polis çalınan eşyaların değerleri ve başka bölgelerde de suç işlenip işlenmediğini araştırmak maksadıyla zanlılar aleyhinde ek tutukluluk talep etti. Polis, zanlıların evinde ütüden tost makinesine, dürbünden televizyona, küpeden ayakkabıya birçok eşya bulunduğunu ifade etti.

Ne buldularsa çaldılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 26 ve 28 Ocak tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde M.K’ye ait ev içerisine arka kapıdan girildiğini ve bir adet LC televizyon, tost makinesi, kahve makinesi, su kettle ve ütü çalındığını söyledi. Polis, yine Yeniboğaziçi’nde U.Z’ye ait ambarın kilidinin hasara uğratılarak açıkdığını ve ambar içerisinden bir adet jenaratör, odun makinesi ve ot kesme makinesi sirkat edildiğini anımsattı.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucu zanlıların tespit edilerek evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini anımsatan Yücetürk, zanlı Mevlit Özkutaylı’nın evinde, mikro dalga fırın, tost makinesi, ütü, televizyon ve jenaratör bulunarak emare alındığını belirtti. Polis zanlı Onur Tiken’in evinde, 2 çift ayakkabı, cep telefonu kulaklığı, 2 adet küpe, 1 adet bilezik, kolye yüzük bulunduğunu, zanlı Ömer Faruk Elibol’un evinde ise televizyon, soba, saç kurutma ve saç düzleştirme makinesi, dürbün, muhtelif sayıda içki ve muhtelif diğer eşyaların bulunarak emare alındığını bildirdi.

Ülke çapında soruşturuluyor

Zanlıların 30 Ocak’ta mahkeme huzuruna çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis memuru Löğmen Yücetürk, bu süre zarfında zanlıların Gazimağusa ve İskele bölgesinde de 2 ayrı eve girdiklerinin belirlendiğini ve konu evlerden sirkat edilen eşyalar ile değerlerinin netleştirilmesi için süreye ihtiyaç olduğunu belirtti. Meselenin tüm ülke çapında soruşturulduğuna da dikkat çeken Yücetürk, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.