Tümü teminatla  serbest kaldı

Suna ERDEN

Organize bir şekilde hareket ederek, yasa dışı bahis siteleri için usulsüz yollardan telefon hattı temin eden Müslüm Kartal, Sinan Yıldırımlar, Suat Yıldırımlar, Halil Sümer, Olcay Oksay, Mehmet Güleç ve Eren Zeytuncu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ele geçirilen 9 bilgisayar, 13 cep telefonu, 287 sim kart, yasa dışı bahisle ilgili belgeler ilgili araştırmanın sürdüğü ancak zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan alınan bilgide Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına ilk tespitlere göre yaklaşık 2 bin adet sim kartının kaydedildiğini ve bu sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde yapılan soruşturma sonucu cep telefonu operatörü bayisinde çalışan Müslüm Kartal’ın birçok kişi adına sim kartları kaydedip, Sinan Yıldırımlar’a komisyon karşılığı sattığını belirlediklerini açıkladı.

Kartları bahis sitelerine sattılar

Polis, Sinan Yıldırımlar ve Suat Yıldırımlar’ın ise sim kartları BirinciBetnet.com, Lensbahislink.com, Fixcasino.com, Malpasbahis, Limakbahis ve Redbahis.com isimli yasa dışı bahis sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu SMS atma modemi vasıtasıyla gönderdiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Müslüm Kartal’ın ifadesinde yaklaşık 5 bin adet sim kartı komisyon karşılığında birçok kişiye sattığını söylediğini anlattı.

Polis, Suat Yıldırımlar’a ait oto galeride, yapılan arama neticesinde içerisinde yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan bir adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, bir adet laptop, bir adet post cihazı, bir adet şifreli çelik kasa bulduklarını söyledi.

Polis, Suat Yıldırımlar’ın kullanımında bulunan SR 406 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada ise yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan bir adet toplu SMS atabilen 8 USB modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modemi bulunarak incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, ayrıca zanlı Sinan Yıldırımlar’ın iş yerinde yapılan aramada çelik kasasının içinde 7,65 çapında tabanca bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturma sürecek

Polis memuru, yapılan soruşturmada Müslüm Kartal'ın sim kart sattığı şahıslardan birinin de Halil Sümer olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, Halil Sümer’in Girne'de gözaltına alındığını, evinde yapılan aramada; yasadışı olarak faaliyet gösteren bahis sitelerinde kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 2 cep telefonu, 4 adet sim kart ve bir adet harici USB bellek bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç'in de Girne'de tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç’in tasarrufunda yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis sitelerinin reklam ve tanıtımında kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, bir adet harici Hard-disk, 4 adet cep telefonu ve toplam 283 adet GSM kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, Halil Sümer ile birlikte Müslüm Kartal'dan GSM hattı satın aldığı tespit edilen zanlı Eren Zeytuncu’nun Girne'de tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken birçok emare olduğunu kaydeden polis, ancak zanlıların gözaltında bulunmalarını gerektirecek araştırmaların bittiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 25 biner TL nakit teminat yatırmaları, her biri için birer kefilin 140 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, kişi başı150 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları, Sinan Yıldırımlar için ayrıca iki kefilin 140 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargı emri verdi.