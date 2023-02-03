Polis kaynağın peşinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da başlayan ve Girne’ye kadar uzanan Zehir isimli operasyonunda 800 gram hintkeneviri, 6 gram da kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan, Hafız Hafız Ringim, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak ve Abdallah Darweesh Bjawi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada zanlıların uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiklerine dair araştırma yapıldığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 27 Ocak 2023 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve alışveriş yapılacağına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, uyuşturucu alışverişinin yapılacağı bölgede pusu görevine başlandığını, zanlıların saat 23.45’te kiralık bir araç ile bölgeye geldiğini belirtti. Polis, Hafız Hafız Ringim’in araçtan elinde siyah poşet ile indiğini ve kendisine yapılan dur ihtarı sonrası elindeki poşeti ağaçlık alana atarak koşmaya başladığını anlattı. Gökova, zanlı Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak ve zanlı Abdallah Darweesh Bjawi’nin ise araç ile bölgeden uzaklaştığını açıkladı.

Polisten kaçmaya çalıştılar

Hafız Hafız Ringim’in olay yerinde yakalandığını ve ağaçlık bölgeye attığı çantada yapılan kontrolde, 300 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan Gökova, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak ve Abdallah Darweesh Bjawi’nin aracının takibe alındığını belirtti. Polis, aracın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yol kenarına durmasına müteakip yanına gidilmesiyle, Abdallah Darweesh Bjawi’nin araçtan inerek koşarak kaçmaya başladığını ve ileride bir araca çarparak düşmesi sonrası yakalandığını hatırlattı. Gökova, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak’ın da bölgede gözaltına alındığını belirtti.

Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak ve Abdallah Darweesh Bjawi’nin Girne’de bulunan evlerinde ayrı ayrı arama yapıldığını bildiren polis, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak’ın evinde, yatak odasının elbise dolabında, çanta içerisinde 500 gram hintkeneviri ile 6 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu da anımsattı.

Soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.