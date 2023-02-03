Nedeni araştırılmalı

Ömer KADİROĞLU

Lefke’ye bağlı Gaziveren köyünde hayvancılıkla uğraşan 36 yaşındaki Sevgi Yınal isyan noktasına geldi. Yınal, 2 yılı aşkın bir süredir hayvanlarındaki ani ölümlerle ilgili çalmadık kapı bırakmadığını ancak bir çözüm bulamadığını belirtti. Diyalog’a konuşan Yınal, “Kimse sesimi duymuyor. Kimse yaşadığımız ani ölümlerle ilgili araştırma yapmıyor. Borçlanarak aldığım hayvanlarım ölüp gidiyor” diyerek isyan etti. Keçi ve koyun olmak üzere toplamda 175 küçükbaş hayvanı olan ancak iki yıldır ağılında bilmediği bir sebepten dolayı geriye 80 hayvanı kaldığını ifade eden Yınal, “Artık sabrım kalmadı hayvanları Tarım Bakanlığı’na götürüp bırakacağım” dedi.

Yınal, “Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a gidiyorum ancak hiçbir hareket göremiyoruz” dedi. Yaşanan durumla ilgili Veteriner Dairesi ile görüştüğünü de söyleyen Yınal, “Hiçbir tahlil yapmadan hiçbir inceleme yapmadan hayvanların açlıktan öldüğünü söylediler” dedi. Ambarlarda yem ve saman olduğuna ve hayvanlarını açıp otlattığına dikkat çeken Yınal, yardım beklediğini söyledi.

Eşinin engelli olduğu için çalışamadığını ve geçimini hayvancılıkla sağladığını söyleyen 4 çocuk annesi Yınal, “Ya bu işe çözüm bulsunlar ya da bu hayvanları bakanlığın içine götürüp atacağım” dedi. Brucella hastalığından şüphelendiklerini de belirten Yınal, “Sapasağlam hayvanlar iki günde düşüp ölüyor. Zararımız 100 bin lirayı aştı. Yaklaşık iki yıldır bu sorun devam ediyor ve kimse bize yardım eli uzatmıyor. Bu hayvanlarımızı kurtarmak için bize yardım etsinler. Borçlanarak aldığım hayvanlarım ölüyor ve borcumu ödeyemiyorum. Her ölümde iki üç bazen de 4 hayvanımız ölüyor yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 10:24