‘Corona’ alarmı

Rum Yönetimi’nin dünyayı etkisi altına alan Korona virüsüyle ilgili alarmda olduğu ve İtalya, Japonya, İran ve Güney Kore’den gelen yolcuların Larnaka ve Baf havaalanlarında sıkı kontrolden geçirildikleri bildirildi.

Fileleftheros’un haberinde, devlet sağlık sektörü ile özel sağlık sektörünün de, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ta salgınla ilgili “en kötü senaryoya” karşı yaptığı hazırlık çerçevesinde koordinasyon içerisinde bulunduğunu belirtti.

Özel hastane ve kliniklerdeki tüm izole odaların kayıt altına alındığını kaydeden gazete, Rum Tabipler Birliği’nin de, virüsle mücadelede gönüllü olan göğüs hastalıkları uzmanlarının isimlerinin bulunduğu listeyi Sağlık Bakanlığı’na ilettiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın yurtdışındaki büyükelçiliklerinin de teyakkuzda olduğu ve İtalya’daki büyükelçiliğin, İtalya’da yaşayan Rumlarla temas halinde bulunduğu belirtildi.

Gazete, Milano’dan eğitim gören 12 Rum öğrencinin bugün Güney Kıbrıs’a döneceğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi de, İtalya’da yaşayan yaklaşık 300 Rum bulunduğunu ve bu kişilerin, büyükelçilik ile temasa geçmediğini kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, karantina bölgesi olarak Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Kannavia köyü ile İngilizlerin Trodos’ta bulunan yazlıkları ve Meneu köyündeki yazlık tesislerin bulunduğunu; ancak Kannavia sakinlerinin bu duruma sert tepki gösterdiklerini yazdı.