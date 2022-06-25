‘Yakıt yarın bitiyor’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yaptığı açıklamada üretim yetersizliğinden dolayı ülke genelinde dün itibariyle dönüşümlü elektrik kesintisine başlandığını duyurdu. Kıb-Tek eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu ise kesintilerin üretim yetersizliğinden değil, yakıtın bitmek üzere olmasından kaynaklandığını savundu. Avcıoğlu, mevcut yakıtın yarın biteceğini belirtti.

Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, dönüşümlü elektrik kesintilerinin santral kapasitesinin yetersiz olmasından değil, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut yakıtın yarın bitecek olmasından kaynaklandığını söyledi.

Avcıoğlu, “Bunların yaşanacağını 14 Nisan 2022'de söylemiştim, dolayısıyla tüm bunlar hükümet eliyle, bile isteye bu halka yaşatılıyor” ifadelerini kullandı.

Ortada iki iddianın olduğunu söyleyen Avcıoğlu, “Biri kalitesiz diğeri pahalı yakıt alınacağı iddia ediliyor, hal böyle iken ilgili bakan ise ölü taklidi yapmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Avcıoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un ‘TPIC’le anlaşma imzalandı, bu şekilde hem arz güvenliğimiz sağlanacak hem de elektrik fiyatında istikrar imkanı oluşacak” sözlerini hatırlatarak, bazı sorunlar yöneltti:

“Bu mu sizin bahsettiğiniz arz güvenliği? Bu mu sizin bahsettiğiniz istikrar?

TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinin süresi nedir?

TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde yakıt fiyatı nedir?

TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde navlun fiyatı nedir?

TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde yakıt spesifikasyonları nedir?

TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde de, Yakıt Spesifikasyonları çerçevesinde, İhalelerde olduğu gibi her sevkiyatta yakıt analizi yapılacak mı?

TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesi ile alınacak yakıtın limit-dışı gelmesi durumunda, İhalelerde olduğu gibi ceza uygulanacak mı?

TPIC'in ilgili Yakıtı temin edebilmek için, yakıt spesifikasyonlarında değişiklik (Limitlerin Düşürülmesinin) talep edildiği iddiaları doğru mudur?

Yakıt Spesifikasyonlarının düşürülmesi halinde, halkı zehirlemenize izin vermeyip, dava dosyalayacağımızın farkında mısınız?” Kıb-Tek üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintisine başlandığını duyurdu, Avcıoğlu ise başka bir iddiada bulundu