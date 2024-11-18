Haydi ‘yüce meclis’

Suna ERDEN

Meclis Başkanlığı krizinin aşılabilmesi için iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) mensup toplam 29 milletvekilinin Ziya Öztürkler’e imzalı destek mesajı vermesi için çeşitli çevrelerden öneri geldiği bildirildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; meclisin bugünkü oturumu öncesinde iktidara mensup tüm milletvekillerinin yeniden bir araya gelerek konuyu tartışması bekleniyor.

Meclis iç tüzüğü gereğince seçimler kapalı oy usulüyle yapıldığı için geçmiş oylamalarda hangi milletvekillerinin ‘ret’ oyu verdiği veya çift mühür kullandığı bilinmiyor.

Ancak oylama sonrasında yapılan toplantılarda milletvekillerinin tamamı Öztürkler için kabul oyu verdiğini iddia ediyor.

Meclis İç Tüzüğünü kısa sürede değiştirme imkanı olmadığı için bu kez farklı bir yöntemin uygulanması üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Öztürkler aleyhindeki eylemlerini sonlandırabilmek ve meclisi çalıştırarak bütçe görüşmelerini başlatmak düşüncesiyle 29 imzalı bildirinin gerekli olduğu ifade ediliyor.

Erken seçim istenmiyor

İktidara mensup milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun erken seçime sıcak bakmadığını belirten siyasi çevreler, Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetin göreve devam edebilmesi için öncelikle meclis krizinin çözülmesi gerektiğini söylüyor.

Değişik kesimlerden gelen önerilerin parti yetkililerince değerlendirildiği ve krizin aşılabilmesi için Ziya Öztürkler’e güçlü bir destek mesajının gerekli olduğu üzerinde durulduğu kaydedildi.

Meclisin bugünkü birleşimi öncesinde 29 imzalı bir destek bildirisinin çıkmaması halinde genel kurulun yeniden toplanamayacağı tahmin ediliyor.