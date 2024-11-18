‘Çözüm umudu yok’

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi olarak 2012-2015 döneminde görev yapan John Koenig, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin şu an masada olmadığını belirterek “daha önce savunulan çerçevede yeniden birleşme artık gerçekçi değil” dedi.

Koenig haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide, 2012-2015 döneminde 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında ortak açıklama yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Anastasiadis Aleksander Downer’i kelimenin tam anlamıyla kovduğu için bu ortak açıklama Kıbrıs müzakerelerinin 2017’ye kadar süren son turunu başlatan ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın (Ada’yı) ziyaretini gündeme getiren bir dönüm noktasıydı.”

-“Her şey 2017’de Crans Montana’da çöktü”

“2012-2015 dönemi şartlarının ümit verici olduğunu ve ortak açıklamanın özlü meselelerde gerçek bir ilerlemeye damgasını vurduğunu” söyleyen Koenig “ancak her şey 2017’de Crans Montana’da çöktü. O zamandan bu yana çözüm yönünde adım görmedim, samimiyetle, yeniden birleşmenin ufukta olduğunu zannetmiyorum. Yeniden birleşme, en azından önümüzdeki dönemde, muhtemelen de on yıllarca masa dışıdır. Bana göre daha önce savunulan çerçevede yeniden birleşme artık gerçekçi değil” dedi.

Koenig, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların, sınırlamaları gevşeterek gündelik hayatlarını kolaylaştırabileceklerini, sınırların gevşetilmesinin ise sürekli takip edilmesi gerektiğini belirterek “İş birliği kritiktir. Kıbrıslı Rumlar inanıyor olabilirler ama daha iyi bir gelecek için gerçek dostları Kıbrıslı Türklerdir.” ifadesini kullandı. Yangınlar, susuzluk ve kuraklık gibi Ada genelindeki çevre sorunlarının kapsamlı bir cevap gerektirdiğini belirtti.

John Koenig ABD’nin Doğu Akdeniz’deki müdahiliyetini net olarak “barış koruyucu” olarak tarif edemeyeceğine vurgu yaptı. “Ana hedeflerimiz İsrail’i korumak ve İran’ın nüfuzunu sınırlandırmak. Füzesavar savaş gemilerinin bölgede idame ettirilmesi de dahil faaliyetlerimizin büyük bölümü, 7 Ekim 2023’ten beri İsrail’e verdiğimiz destekten de anlaşılacağı gibi, bu hedefi güdüyor.” dedi.