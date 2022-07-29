Test zorunlu oldu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. Buna göre, yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanlarına haftada bir test yapma zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeye giriş ve ada içi sınır geçişleri ile ilgili kurallarda hiçbir değişiklik olmazken, iki hafta önce getirilen kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılması zorunluluğu devam ediyor.

Testlerle ilgili ek tedbirler alan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararlarıyla yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanlarına haftada bir test yapma zorunluluğu getirildi.

Bu yerleri ziyaret edecek kişiler de haftada bir Covid-19 testlerini ibraz etmek zorunda. Ayrıca semptom gösteren kişiler, testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karşılaştırmalı Covid-19 verilerine ve yaş gruplarına göre önerilen aşı tablolarına da yer verildi.

Bir haftada 2 bin 363 yeni vaka

Bu arada Covid-19 genel durumuna ilişkin rapor da açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 20-26 Temmuz tarihleri içerisinde 18 bin 667 test yapıldı. Testler sonucu 2 bin 363 pozitif vakaya rastlanırken, Covid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haftalık Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık yapılan test sayısı: 18.667

Haftalık saptanan pozitif vaka sayısı: 2363

Kaybedilen hasta: 2