Yargı süreci 4 yılda tamamlandı

Değirmenlik - Girne anayolu üzerinde meydana gelen ve 20 yaşındaki er Yunus Alkan’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili yargı süreci 4 yıl sonra sonuçlandı. Alkan’a çarparak ağır yaralanmasına ve sonrasında hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü Ayhan Kılıç beraat etti. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada heyet, sanığı suçsuz buldu.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın kaza anında süratli olmadığını dile getirdi. Soytaç, sanığın yola aniden giren ve kamuflaj giyen Yunus Alkan’ı görme ihtimalinin olmadığını vurguladı. Yargıç Murat Soytaç, yol kenarındaki ağaç dalları nedeniyle kamuflaj giyen birini görme ihtimali olmadığını belirtti. Soytaç, tüm bu şartlar altında yola koşarak çıkan Yunus Alkan’ı görme ihtimali olmadığından kazanın önlenemez bir kaza olduğunu ve sanığın beraatine karar verdiklerini açıkladı.

Davanın olguları

Ölümle sonuçlanan kaza 7 Temmuz 2019 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana gelmişti. Yönetimindeki TLY 989 plakalı araç ile Değirmenlik- Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Demirhan istikametine doğru seyreden Ayhan Kılıç, yolu yaya olarak geçmeye çalışan Yunus Alkan’a aracın sol ön kısmı ile çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle 35 metre ileriye asfalt üzerine savrulan Alkan ağır yaralanmıştı. Yunus Alkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinde beyin kanaması, akciğerde kanama ve sol ayağındaki kırık teşhisiyle tedavi gören Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Aslen Türkiye- Hakkarili olan Yunus Alkan’ın vatani görevini yapmak için adada bulunduğu belirtilmişti.