Yargısı ilerde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski çırağı olan 15 yaşındaki erkek çocuğunu kaçırarak, kendisine ait lastikçi dükkanında zorla çalıştırdığı, ayrıca çocuğu darp ettiği iddia edilen Mehmet Orfi Dedeoğlu, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı davaları görüşülünceye kadar kefalete bağlanarak serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Tekbıyık, zanlının 13 Eylül’de saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Canbulat-Özgürlük Ortaokulu önünde, 15 yaşındaki M.A.Ş.’yı kendisine ait Dedeoğlu Lastik Servisi isimli işyerinde çalıştırmak için zorla araca bindirerek bahse konu işletmeye götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının çocuğu çalıştırdığını ve ciddi şekilde darp ettiğini anımsattı. Müşteki çocuk ve annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlının, önceden yanlarında çalışan müştekiye 2 tane bisiklet verdiğini ve o bisikletleri kayıp ettiği şeklinde bir izahatta bulunduğunu hatırlatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 150’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.