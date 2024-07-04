Yargıç önemli noktalara dikkat çekti...

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 20 bin dolar bulunan Emrah Başaran hakkındaki dava dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde karara bağlandı.

Davaya bakan kaza mahkemesi yargıcı, sanığın “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” suçundan yargılanarak, mahkum edildiğini söyledi.

Yargıç Jale Ergüden, sanığın normal şartlarda ağır cezada yargılanması gerektiğini, ancak suça öngörülen cezanın 10 yıl hapis ya da bin TL para cezası olduğunu, para cezasının miktarından dolayı Başsavcılığın yetkisiyle bu tür davaların alt mahkemede görüldüğünü belirtti.

Yargıç, Para ve Kambiyo Yasasında yapılacak düzenlemenin 27 Temmuz 2022 tarihinden beri Mecliste bekletildiğini kaydetti. Yargıç, bu nedenle yüklü miktarlarda parayı beyan etmeden ülkeden çıkış yapmaya çalışan kişilere sadece bin TL para cezası verilebildiğini söyledi. Yargıç , bu tür suçların arttığına, her gün mahkeme gündemine 4 dosya geldiğine dikkat çekti.

Yargıç, sanığı yargılandığı ve mahkum edildiği davadan bin TL para cezasına çarptırılmasına ve emare olan 20 bin doların kendisine iade edilmesine emir verdi.

Yasa neleri kapsıyor

Para ve Kambiyo Yasası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Türk Lirası, döviz ve menkul kıymetlerin, ithal ve ihracı ile döviz ve menkul kıymetlerin yurt içindeki tedavülüne ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yasaya göre; tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veyahut Türk lirasından fazla para bulunan şahıslar, bu miktarı gümrüğe beyan etmekle yükümlü tutuluyor.