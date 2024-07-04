Rusya Lideri Putin Erdoğan'ın davetine memnuniyetle gelecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak, 4 Eylül 2023'te görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da bir araya geldi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi'nin önemine dikkat çekerek, "Akkuyu enerji santralini bir an önce devreye almak istiyoruz" dedi.

Erdoğan, "(Rusya ile) Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Astana'ya gitti. Zirve kapsamında, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi.

Rus haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Astana'da düzenlenen görüşmede Putin, Türkiye'nin Rus turistlere sağladığı koşullardan dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Turistlere sağladığınız şartlardan dolayı teşekkür ederim" diyen Putin, Türkiye'nin bu konudaki misafirperverliğini övdü.

Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasındaki enerji ve ticaret ilişkilerinin samimiyetle ilerlediğini vurgulayarak, "Botaş ve Gazprom ilişkileri samimi ilerliyor" dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik hedeflerini de dile getiren Erdoğan, "55 milyar dolarlık hacim bizim için çok önemli değil, hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. Bunu yakalayabileceğimize inanıyorum," şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Putin'e davet

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının önemine değinen Erdoğan, "7 milyon turistin ülkemize gelmesi bizim için çok önemliydi" dedi ve ekledi:

"Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz, bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii, ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum."

Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet ederek, "Sizi en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı istiyorum" dedi.

Putin de Erdoğan'ın davetine olumlu yanıt vererek, "Türkiye'ye muhakkak gelirim" dedi.