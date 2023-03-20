Yasadan umutlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sanayi Sicil Yasası ile birlikte sanayi sektöründe çok ciddi bir disiplin ve kurumsallaşma yaratılacağını, sanayiciye ve üretime ciddi bir online kolaylık getirileceğini belirtti.

Amcaoğlu, sanayi politikaları ve hedeflerinin doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilmesi amacıyla tüm adımları tamamladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşama geçirilen Sanayi Sicil Yasası’nın, hazırlanan tüzük ve imzalanan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” bağlamındaki iki farklı aşamayla birlikte sanayi sektöründe çok ciddi bir disiplin ve kurumsallaşma yaratılacağını, sanayiciye ve üretime ciddi bir online kolaylık getirileceğini duyurdu.

Amcaoğlu, “Sanayi Sicil Yasası ile Sanayi sektöründeki işletmelerin izinlendirilmesi ve kayıt altına alınması, sektör ile ilgili istatistiklerin güncel olarak görülebilmesinin sağlanacağını belirtti.

Elektronik ortamda daireye gönderilecek

Amcaoğlu, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi II. Aşama’sının da 16 Mart 2023 tarihinde, Analiz System (Özgü Ltd.) ile Sanayi Dairesi arasında imzalanan anlaşma ile yaşama geçtiğini belirtti ve şunları dile getirdi:

“Sanayi Sicil Bilgi Sistemi II. Aşama ile “Yıllık İşletme Cetvellerinin kullanıcı tarafından Daireye gönderilebilmesi”; “İki yılda bir Sanayi Sicil Vize işlemlerinin yapılabilmesi” ve “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden değişikliklerin (adres, ürün, ünvan, statü) ve üretime ara verme durumlarının yapılabilmesi hedeflenmektedir… Yıllık İşletme Cetvelleri her yıl Haziran ayı sonuna kadar sanayi işletmeleri tarafından hazırlanıp elektronik ortamda daireye gönderilecektir.”

Yıllık İşletme Cetvelleri’nin içeriğinde neler bulunacak?

Yıllık İşletme Cetvelleri içeriğinde, “Çalışan bilgileri (KKTC, TC, Diğer ve İşçi, teknisyen, usta, mühendis)”, “Yıllık ciro”, “Tesis bilgileri (arıtma tesisi var mı, ÇED raporu var mı gibi bilgiler)”, “Elektrik ve su kullanım bilgileri”, “Kuruluş ve yatırım bilgileri (mülkiyet durumu, tesis büyüklüğü, kuruluş tipi bilgiler)”, “Bilişim altyapısı bilgileri”, “Ar-ge faaliyetleri”, “Kalite altyapısı bilgileri (sahip olunan standart belgeleri)”, “Laboratuvar bilgileri” ve “Fiili üretim kapasitesi bilgileri” yer alacak.