banner564
banner556

Valize koydu

Güney Afrikalı kadın Larnaka Havalimanı’nda 17 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Valize koydu

Güney Kıbrıs’ın Larnaka Havaalanı’nda bir yolcunun bagajında yaklaşık 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Rum Narkotik Şube polislerinin, dün sabah Larnaka Havalimanı’na gelen bir yolcunun bagajında 16 kilo 800 gram hintkeneviri tespit ettiği belirtildi.
Sigmalive haber sitesine göre polis, gümrük makamları iş birliğiyle yaptığı arama sonucunda, 33 yaşındaki kadın yolcunun bagajında, içerisinde 16 kilo 800 gram hintkeneviri bulunan 13 adet naylon poşet tespit etti.
Polis, bahse konu 33 yaşındaki kişiyi, uyuşturucu ithalatı, uyuşturucu bulundurma ve başka kişilere temin etmek suçlarından tutukladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023, 10:26
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Trafik kuralları hiçe sayılıyor
Trafik kuralları hiçe sayılıyor
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473