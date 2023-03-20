Baharda kış havası

Bahar aylarına girilmesine rağmen kuzeyde Akdoğan’a dolu, güneyde Trodos’a kar yağdı.

Kuzeyde bazı bölgeler sağanak yağmurların etkisi altında kalırken, Akdoğan’a dolu yağdı. Bölge dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Sokaklar, caddeler doluyla kaplanırken, evlerin ve iş yerlerinin önü kapandı. Yoğun dolu yağışı bir süre sonra su baskınına dönüştü. Eriyen dolu suları bazı ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akdoğan’da yoğun dolu yağışından dolayı, bazı ev ve işyerlerini su bastığını, zarar ziyan tespiti için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Toroslu paylaşımında şunları belirtti:

Başbakanımız Ünal Üstel'in ve İçişleri Bakanımız Ziya Öztürkler'in talimatlarıyla, Mesarya belediye Başkanı Ahmet Latif beyle işbirliği içerisinde, su basan ev ve iş yerlerinde zarar ziyan tespit çalışmalarını başlattık. Planlama İnşaat Dairemiz ve Devlet Emlak Malzeme Dairemizin de katkılarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm Akdoğan bölge halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletir, saygılar sunarım.”

Trodos dağlarına kar yağdı

Güneyde ise Trodos dağlarına dün öğlen saatleri itibarıyla kar yağdı.

Sigmalive haber sitesi, Trodos dağlarında öğle saatlerinde kar yağmaya başladığını ve diğer bölgelerde de hava koşullarının ağır olduğunu belirtti.

Haberde Rum Meteoroloji Dairesi’nin dün 11.00-17.00 saatleri için sarı alarm yayımladığı anımsatıldı.