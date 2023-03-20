Çılgın proje

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Mari’deki (Tatlısu) ‘Evangelos Florakis’ deniz üssünü geliştirme projesini 2023-24 döneminde ileri götüreceği, bu proje için 2024 bütçesinde 200 milyon Euro’yu aşkın bir harcama kalemi öngörüldüğü bildirildi.

Haftalık Kathimerini, deniz üssünün geliştirilmesinin uluslararası ve bölgesel düzeyde ilgi gören ve üssü bölgedeki deniz işbirliği kavşağı haline getiren bir proje olduğuna işaret etti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın, zaman zaman limanlarında demirleyen ABD, AB, Yunanistan vb gibi stratejik ortaklarının savaş gemileri dışında Lübnan’da görev yapan Larnaka merkezli UNIFIL misyonu çerçevesindeki Almanya kontenjanı deniz kuvvetine hizmet vermek istediğine işaret edildi.

Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Jean Christian Kaack’ın askerî heyet eşliğinde 6 Mart’ta Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği, bu çerçevede “Evangelos Florakis deniz üssünü” de gezdiği kaydedilen haberde UNIFIL boyutunun, Lübnan’a yakın mesafede olunması nedeniyle Rum Yönetimi tarafından çok önemli bulunduğu kaydedildi.

Deniz üssünün geliştirilmesinin potansiyel olarak UNIFIL’in yetki/görevlerine hizmet edebileceği, bunun Rum Yönetimine askerî, siyasi ve diplomatik düzeyde pek çok fayda sağlayacağı belirtilen haberde Lübnan’a mesafenin kısa olması hasebiyle bu ülkede gelişecek bir kriz durumunda Güney Kıbrıs’ın, AB vatandaşlarının güvenliği vb açısından temas noktası olacağına işaret edildi.