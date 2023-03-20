'Rumlarda Pazarlık Yok Bahşiş Var'

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’da pazar günleri kurulan açık pazarda tezgah açan sebzeciler de, çerezciler ve kıyafet satıcıları da “en iyi müşteri güneyden gelen Rumlardır” diyor. Her pazar aksatmadan pazarı ziyaret eden Rumlarla ilişkileri geliştiren esnaf, sınır kapılarında geçişlerin kolaylaştırılmasını ve yeni kapıların açılmasını istedi.

“Rum müşterilerin sayısı azaldığı zaman para kazanamıyoruz” diyen pazar esnafı, en fazla ilgi gören ürünlerin ayrelli, taze bakla, patates, balık, marul-roka-taze soğan gibi yeşillik olduğunu söylüyor. Esnaf “ Rumlar mal alırken pazarlık yapıyor mu?” sorusunu yanıtlarken “tam tersi bahşiş bırakıyorlar” diyor.

Açık pazarda dün bazı meyve ve sebzelerin fiyatları ise şöyleydi:

Patlıcan 45, tatlı çarli biber 45, dolmalık kapya 45, salatalık 40, kırmızı biber 80, bezelye 40, muz 35 brokoli 25 TL.



Ne dediler…?

Esra İkincisoy

“Pazara uğrayan Rum müşterilerimiz yüzümüzü güldürüyor. Fiyatlar Rumlar için oldukça uygun. Rumların en çok ilgi gösterdiği ürünler ayrelli, çilek, yeşillikler oluyor. Rumlar pazar esnafının vazgeçilmez müşterileri oldu. Ancak ortada büyük bir sorun var. Ne yazık ki güneyden kuzeye geçen Rumlar sınır kapılarında işkence yaşıyor. Kapılardaki sorunlar giderilirse daha fazla insan geleceğini düşünüyoruz. Bu hem bize hem de ülkedeki diğer esnafa olumlu yansıyacaktır.”

Ferdiye Kıralı

“Rum müşterilerimizden memnunuz. Fiyatlarımız Rumlar için oldukça uygun. Bu nedenle birçok çeşit ürün alıyorlar. Ayrelli, yeşillikler, çilek, muz gibi ürünleri daha çok tercih ediyorlar. Pazarda şarküteri ürünleri de satılıyor ancak Rumlar çoğunlukla sebze-meyve alıyor. Çünkü şarküteri ürünleri onlarda ucuz olduğu için bu taraftan almaya gerek duymuyorlar.”

Ferhat Karatay

“Satışlarımız oldukça iyi, ben balıkçıyım ve Rumlar balığa bayılıyorlar. Çünkü balık fiyatlarımız güneydeki fiyatlardan daha da ucuz. Rum müşteriler iyi ki var, çünkü yerli halk fiyatlardan dolayı balık alamıyor. Fiyatlarımızın onlara göre uygun olması nedeniyle Rumlar düzenli olarak alışveriş yapmaya geliyorlar.”

Arif Kızılgün

“Patates üretip, pazarda satıyoruz. Rum müşterilerden oldukça mutluyuz. Rumların hem Pazar esnafına hem de diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerine büyük bir faydaları dokunuyor. Akaryakıt fiyatlarının düşmesinin ardından güneydek kuzeye benzin almaya gelen onlarca Rum petrol istasyonlarını doldurdu. Arasta çarşısı da Rumlarla dolup taşıyor. Özellikle hafta sonları güneyden gelişler artıyor. Ancak sınır kapılarından yaşanan yoğunluk Rumları ve turistleri canından bezdiriyor. Bu nedenle kapılarla ilgili önlem alınması gerekiyor. “

Sultan Göçeri

“Rum müşterilerimizle ilişkilerimiz oldukça iyi. Konfeksiyon ürünleri satıyorum ve Rumların konfeksiyon ürünlerine ilgisi fazla. Ayrıca Rumlar bizlere bahşiş de bırakıyor. Tezgahtarlarımıza 2 ila 4 Euro kadar bahşiş verdikleri oluyor. Pazarın en iyi müşterileri Rumlar oluyor. Yerli halk daha önce bol alışveriş yapıyordu ancak Türk Lirasının değer kaybetmesi, pahalılık nedeniyle şimdi tek tük alışveriş yapıyor.”

Mustafa Alyazmalım

“Kuzeydeki fiyatlar Rumlar için oldukça uygun. Pazarları buraya akın ediyorlar. Bakla, ayrelli,soğan gibi sebzeler alıyorlar. Bazı Rumlar ücreti Euro olarak bazen de Türk lirası olarak veriyor. Bu durumdan da oldukça memnunuz. Onlar da bizlerin ilgisinden memnun bu durum karşılıklı olunca iyi ilişkilerin kurulmasına da sebebiyet veriyor. Hatta yeri geldiğinde onlar ödenecek tutardan fazla para veriyor bizlerde bazen indirim yapıyoruz, dolayısıyla karşılıklı bir memnuniyet söz konusu.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023, 10:36