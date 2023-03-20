Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na ilk etapta 10 milyon TL bağışta bulundu.
Açıklamaya göre, bağış çekini Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, Platform Koordinatörü Erçin Tekakpınar’a verdi.
Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek bağışlarının devam edeceğini söyledi.
Yaralar birlikte sarılacak
Casino İşletmecileri Birliği, Dayanışma Platformu’na 10 milyon TL bağışta bulundu
Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na ilk etapta 10 milyon TL bağışta bulundu.
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