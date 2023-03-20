Trafik kuralları hiçe sayılıyor

Trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için ülke genelinde başlatılan denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde alkol ve sürat suçları başta olmak üzere 281 sürücüye ceza yazıldı.

Trafik ekipleri tarafından haftanın 3 günü yapılan kontrollerde kural ihlali yapan yüzlerce sürücü tespit edilirken, Gazimağusa’da dikkatsiz araç kullanan şahıs 23 yaşındaki öğrenci Umar Ali’ye çarparak, ağır yaralanmasına neden oldu.

13 sürücü alkollü yakalandı

Polisten verilen bilgiye göre; trafik ekipleri önceki gün ülke genelinde denetim gerçekleştirdi; bin 456 araç sürücüsünü kontrol etti.

Denetimler sırasında 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 100’ü yasal sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 281 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde 25 araç trafikten men edilirken bir sürücüsü ise tutuklandı.

Dikkatsiz sürdü, 23 yaşındaki öğrenciye çarptı

Gazimağusa’da önceki gece meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Umar Ali ağır yaralandı. Ali’ye çarpan araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüs alanı içerisinde saat 23.00 sıralarında, isimsiz yol üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki RL 026 plakalı salon aracı ile seyreden Shamuhammet Berdigylyjov, İşletme Fakültesi önlerindeki çembere geldiğinde, çemberi dönen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yaptı.

Berdigylyjov aracıyla, o esnada çember üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Umar Ali yönetimindeki UG 538 plakalı motosiklete çarptı.

Yoğun bakıma alındı

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Umar Ali, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda müşahede altına alındı.

RL 026 plakalı araç sürücüsü Shamuhammet Berdigylyjov tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023, 11:47