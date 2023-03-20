Eylem uyarısı

Esengül AYKAÇ

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun giderilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Özellikle yaşlıların muhaceret sırasında sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Tulga, sorunların giderilmemesi durumunda tepki göstereceklerini ifade etti ve eylem uyarısında bulundu.

Diyalog’a konuşan Tulga, soğuk veya çok sıcak havalarda insanların uzun süre muhaceret kuyruğunda beklediğini ifade etti.

Kapılarda yaşanan yoğunluk sebebiyle insanların zor anlar yaşadığına çeken Tulga, kapılardan giriş yapanların havaalanı ve deniz yollarından giriş yapanlardan daha fazla olduğunu dile getirdi. Tulga, kara kapılarının ekonomik fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kara kapılarının öneminin büyük olduğunu ifade eden Tulga, “Geçiş noktalarını, kabinleri çoğaltmak ve bir takım önlemler almak yerine sorunları büyütmeye devam ediyoruz. Gerçekten anlaşılır gibi değil. ‘Yapamayız’ gibi gerekçelerin arkasına saklanabilecek bir durum değil. Kapılarda düzenleme yapmak kapasitemizin üzerinde bir olay değil” şeklinde konuştu.

Alışveriş üstünlüğü kuzeye geçti

Tulga, Rum benzincilerinin kuzeyden akaryakıt alımının durdurulması için Hristodulidis’ten yardım istemesi hususunda ise şunları söyledi:

“Geçmişte de buna benzer olaylar yaşandı. 2003 yılından beri geçişler yaşanıyor. Kapılar ilk açıldığı zaman denge güneyin lehineydi. Büyük ölçüde Kıbrıslı Türklerin alım gücüne bağlı olarak güneyden alış veriş yapılıyordu. Bu konu bizde de sürekli tartışıldı. Esnafımız da önlem alınması için haykırışlarda bulunmuştu. Hükümet yetkililerinin tedbir alma noktasında karşı duruşları vardı. Gelinen süreçte geçiş noktalarına kimse müdahale edemedi. TL’nin değer kaybetmesi ile birlikte kuzey daha ucuz hale geldi. Nitekim tüm bu etkenlerden dolayı burası Rumlar için daha cazibeli oldu. Bizde alım gücü düşüyor ama güneydeki Rum toplumu için büyük bir avantaj oluştu. Şu anda Güney ile aramızda litre başına akaryakıttaki fark neredeyse 10 TL’dir. Bu pek çok üründe de söz konusudur. Ekonomik dinamikler bu şekilde çalıştı.” Kapılardaki sorunların görmezden gelinmeyecek kadar önemli olduğuna dikkat çeken Tulga, “Vatandaşların şikayetleri giderek büyüyor. Umarım yetkililer sesimizi duyup bizleri dinler. Yetkililer ile işbirliği içerisinde ne yapılacaksa yapılır. Yoksa patlamalar çok yakındır” dedi.