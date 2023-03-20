İhale süreci tamamlandı

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava iki toplumlu bir güneş enerjisi parkı oluşturulması konusuna değinirken “Ocak sonunda çıktığımız ihaleyi tamamladık. B şu anda inceleme aşamasındayız ve Nisan başlarında lansman yapmayı umuyoruz. Hedefimiz projenin 7 ayda tamamlanması ve Kasım ayında nihai sonuçları almak. Ancak gerçekte beklentimiz, bu projenin iki lider tarafından kucaklanması ve iki toplumlu güneş parkı oluşturmanın bir sonraki aşamasına ilerlemek” dedi.

Nava “Kıbrıslı Türklerin ve Rumların Yeşil Hat’tan geçmesi, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaret hiçbir şekilde engellenmemeli” dedi.

Rum yönetiminin mültecilerin geçmesini engellemek gerekçesiyle Yeşil Hat’tın güney sınırına dikenli tel çekmesini AB’nin nasıl bulduğu sorulan Nova “adına set veya polis veya herhangi başka bir ad verilsin, alınacak hiçbir önlem Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların Yeşil Hat’tan geçmesine engel teşkil etmemelidir. Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticareti de hiçbir şekilde engellememelidir. Bu önlemlerin toplumsal veya ekonomik bütünleşmeyi engellememesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Nova haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide AB’nin halen Kıbrıs sorununa çok yatırım yaptığını, Komisyon’un, somut eylemlerle yeniden birleşmenin ilerlemesi için AB’nin Kıbrıslı Türklere yayardım programı çerçevesi altında çalışan birimleri olduğunu belirterek “dolayısıyla bölgede aktif rol oynamaya devam edeceğiz” dedi.

Ekonomiye özellikle önem verdiklerini ve ekonomik şartların iyileşmesini istediklerini belirten Nova şunları söyledi:

“Bu çerçevede Kıbrıslı Türkler için burs finanse ediyor ve AB’de pratik uygulamalar (internship) sağlıyoruz, gerek Kıbrıslı Rumları gerek Kıbrıslı Türkleri iki yıllık barış programlarını (Propeace united World college) izlemeye teşvik ediyoruz. Bunun paralelinde çevre, insan hakları gibi çeşitli meselelerde iki toplumlu komitelere mali destek veriyoruz. Aynı zamanda Yeşil Hat Tüzüğü’nün doğru uygulanmasını koordine ediyoruz, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticareti artırmayı hedefliyoruz.”

AB zaten aktif rol oynuyor

Hristodulidis’in önerisi sorulduğunda “şu ana kadar herhangi bir şey almadım ancak daha önce söylediğim gibi AB halen aktif rol oynuyor” diyen Nova AB’nin müzakerelerin bütün alanlarına aktif katılımının, siyasi anlaşmaların Avrupa müktesebatına uygunluğunun sağlanmasına katkıda bulunacağına inanç belirtti, “bu çerçevede oynayacak önemli bir rolümüz olduğuna katılıyorum” dedi.

Maraş BM’ye verilmeli

Daha önce enerjinin Kıbrıslı Türkler ile Rumlar için bir anahtar olabileceğini söylediği hatırlatılan Nova’ya Maraş’ın da bir güven yaratıcı önlem olarak görülüp görülemeyeceği soruldu. Mario Nova “Maraş konusunda Komisyon’un tutumu nettir. Maraş hiçbir ön şart olmadan BM’ye verilmesi gerektiğinde çok netiz. Bu, Kıbrıs Rum toplumunun geçmişte eski Başkan Nikos Anastasiadis’in birçok kez yaptığı gibi karşılık olarak teşvikler önermekte serbest olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023, 10:33