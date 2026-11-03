Yaşam kalitesi yükselecek

Lefkoşa Türk Belediyesi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Adayı Mehmet Aktunç, belediyeciliğin farklı ihtiyaçlara sahip tüm bireylere doğru bir yaşam kalitesi sunabilmesi gerektiğini belirterek, ulaşım başta olmak üzere sosyal tesisler ve kamusal alanlarda karşılaşılan engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Aktunç, bazı UBP Belediye Meclisi Üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Otizm Derneği’ni ziyaret ederek, dernek yetkilileriyle görüştü.

Seçim çalışmaları kapsamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini ifade eden Aktunç, her derneğe ve sivil toplum örgütüne ulaşmaya, sorunlarını ve Lefkoşa’dan beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemeye çalıştıklarını belirtti.

