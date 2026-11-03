Lefkoşa Türk Belediyesi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Adayı Mehmet Aktunç, belediyeciliğin farklı ihtiyaçlara sahip tüm bireylere doğru bir yaşam kalitesi sunabilmesi gerektiğini belirterek, ulaşım başta olmak üzere sosyal tesisler ve kamusal alanlarda karşılaşılan engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Aktunç, bazı UBP Belediye Meclisi Üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Otizm Derneği’ni ziyaret ederek, dernek yetkilileriyle görüştü.
Seçim çalışmaları kapsamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini ifade eden Aktunç, her derneğe ve sivil toplum örgütüne ulaşmaya, sorunlarını ve Lefkoşa’dan beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemeye çalıştıklarını belirtti.
Yaşam kalitesi yükselecek
Aktunç “Siyaset yapmaya değil, Lefkoşa’nın sorunlarını çözmeye geliyoruz” dedi
Lefkoşa Türk Belediyesi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Adayı Mehmet Aktunç, belediyeciliğin farklı ihtiyaçlara sahip tüm bireylere doğru bir yaşam kalitesi sunabilmesi gerektiğini belirterek, ulaşım başta olmak üzere sosyal tesisler ve kamusal alanlarda karşılaşılan engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 6 saat Önce
Meşhur! UBP'li Cemal Bulutoğlu Lefkoşayı borç batağına, sonsuz kadro şişkinliğine ve Dikmen çüpküğüne döndürmültü. Hafızası olan, yani kuş beyinli olmayanlar unutamaz. UBP mi? Asla. Allah düşmana bile göstermedin.
Lefkoşalı - 4 saat Önce
UBP haramilerinden başka bir hırsız başkanlığa talip..Hassiktir bre garagöz git işine senin etin ne budun ne bilgin becerin ne bre dallama..Seni kurdun önüne yem attılar çünkü başka aday bulamadılar..Harmancı'nın karşısında durabilecek ne gücün var ne potansiyelin var..Vakit varken adaylığını geri çek yoksa bol bol zrttak yeycen..
Haramilerden, Kefkoşayı Allah korusun!