Kilosu bin lira

Ömer KADİROĞLU

Girne’de çarşamba günleri kurulan açık pazarda dün kirazın kilosu bin liradan satışa sunuldu. Geçtiğimiz hafta kilosu 500 lira olan kirazdaki fiyat artışının asgari ücretin yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Kiraz kadar fahiş artış olmasa da bazı ürünlerin fiyatı da yükseldi. Vatandaşlar, her asgari ücret artışında piyasadaki ürünlere zam yapıldığını belirterek, denetim yapılmasını talep etti.

Ne dediler…?



Alper Eliçin

“Asgari ücreti ne kadar yükseltirseniz yükseltin, enflasyonu engellemediğimiz sürece iki ay sonra herkes yine bağırmaya başlar. Önce piyasayı kontrol altına alıp, sonrasında müdahale etmek daha mantıklıdır. Bugün insan gibi yaşayabilmek için asgari ücretin 60-70 bin lira civarında olması lazımdır.”

Ahmet Aydın

“Asgari ücreti artırmak, alım gücünü rahatlatmak demek değildir. Asgari ücret yükseldikçe üreticiler, yanında çalışan işçileri ödeyebilmek için sattığı ürünlerin üzerine zam yapmak zorunda kalıyor ve fiyatlar da haliyle halkı sarsıyor. Asgari ücreti yükseltmek yerine, piyasayı ucuzlatmaları gerekiyor. Bugün 4 kişilik bir ailenin bu fiyatlar karşısında 50-60 bin liraya ihtiyacı vardır.”

Meriç Bahadi

“Asgari ücretin artması, pahalılığı tetikler. Üretim olmayan bir ülkede her zaman enflasyon yükselir. Asgari ücret arttıkça esnaf da ürünlerin üzerine zam yapmaya başlıyor. Ülkede üretim gerçekleşirse, piyasada bir denge oluşacaktır.”

Cebrail Cıvaklı

“Asgari ücret artınca, pazar yerinde de biraz yükseliş yaşanıyor. Biz fiyatlar düşsün diye beklerken, yükseliyor. Daha artışlı maaşlarımızı almadan zamlardan dolayı para eriyor. Dört kişilik bir ailenin geçimini rahatça sağlayabilmesi ve her istediğini alabilmesi için 70-80 bin lira asgari üc-ret alması lazım. Devletin bu olumsuzluklara bir çare bulması gerekiyor.”

Yunus Ağdal

“Asgari ücret yükselmeden önce piyasada fiyat artışlar oldu ve devam ediyor. Ben de marketten domatesi, sütü, peyniri alıyorum; üst düzey yöneticiler de aynı domatesi, aynı peyniri alıyor. O zaman gelsinler, bizim aldığımız kadar maaş alıp geçinsinler bakalım, oluyor mu? Üst düzey yöneticiler yüksek maaşlar alıyorlar ama halkın sıkıntılarıyla ilgilenmiyorlar.”

Zehra Eliçin

“Asgari ücret arttıktan sonra piyasada henüz bir değişiklik görmedim, ancak yansıyacağından eminim. Hayat pahalılığına göre normal, ancak enflasyona etkisini nasıl hesapladılar, emin değilim. Yüzde 17 oranında bir artış bence yeterlidir.”

Bir haftada fiyatı artan ürünler

16-07-2025 23-07-2025 TL

Kiraz 500 TL 1000 TL

Üzümler 100 TL 130 TL

Elma 60 TL 100 TL

Çeri domates 80 TL 100 TL

Çiçek lahanası 40 TL 60 TL

Avakado 50 TL 60 TL tane

Havuç 40 TL 50 TL

Pancar 45 TL 50 TL

Domates 10 TL 35 TL

Patlıcan 20 TL 25 TL

Karpuz 8 TL 10 TL