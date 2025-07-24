Ortak çalışma yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Sektörel Bazda Asgari Ücret Çalışması” kapsamında, 14 sektördeki meslek dalına göre minimum asgari ücretin belirlenmesi amacıyla ilgili bakanlıkların temsilcileriyle bir çalışma toplantısı düzenledi.

Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şöföroğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, Bakanlık Müdürü Berna Bayur, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü İlter Ökter katıldı.

Toplantıda, her bakanlığın kendi sorumluluk alanındaki sektörlerdeki girdi maliyetlerinin tespit edilme-si, meslek gruplarına göre sektörel asgari ücret cetvellerinin oluşturulması ve minimum ücret seviyelerinin belirlenmesi amacıyla ortak bir çalışma yürütülmesine karar verildi.

Söz konusu çalışma kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen 14 sektör, ilgili bakanlıkların bilgisine sunularak, detaylı veri paylaşımı talep edildi. Sektörler arasında inşaat, otelcilik, tarım, turizm gibi ülke ekonomisinin temel taşlarını oluşturan sektörler yer alıyor.

Bakan Gardiyanoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Sektörel bazda yürütülecek bu çalışma ile hem işverenin hem de çalışanın ekonomik koşullarının dikkate alındığı, daha adil ve dengeli bir üc-retlendirme sistemini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.