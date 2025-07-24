Çözüm talep edildi

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nde iki buçuk saatlik uyarı grevine gitti.

Hükümete seslenen Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Rica ediyorum buradaki personel sorununu çözün. Burası elzem bir yerdir” dedi.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, sendikada örgütlü çalışanlarla birlikte merkezin önünde basın açıklaması yaptı.

Tangül Ünal Çağıner Vakfı’na böyle güzel bir tesis kazandırdıkları için teşekkür eden Serdaroğlu, “Ancak hükümet bunların değerini bilmiyor. Burada olmamızın sebebi bu” diye konuştu.

“Bina yapmak değil önemli olan içindeki çalışma koşulları, çalışanlar, personel ve diğer unsurlardır” diyen Serdaroğlu, merkezde, özel eğitim alması gereken çocuklar ve bebekler olduğunu dile getirdi. Toplam 33 çocuğun sekiz tanesinin özel eğitime muhtaç, dört tanesinin ise yeni doğmuş bebek olduğunu ifade eden Serdaroğlu, görevli anne, eğitimci, şoför ve güvenlik ihtiyacına dikkat çekti.

Ciddi anlamda bir işletme zafiyeti ve personel sıkıntısı olduğunu belirten Serdaroğlu, “Ülkemizde sürekli personel alınmasına rağmen biz sendikalar hala personel eksikliği için grev yapmak zorunda kalıyoruz. Özellikle de bu tarz elzem yerlerde eylem yapmaktan üzüntü duyuyoruz” dedi.

Personele gösterdikleri fedakarlık nedeniyle teşekkür eden Serdaroğlu, personelin insan üstü bir çalışma programıyla çocukları ülkeye yararlı bireyler olarak kazandırmaya çalıştığını anlattı ve şöyle konuştu:

“180 saat çalışmaları gerekirken, ortalama 340 saati bulan bir çalışmayla fedakarlık yaparak, evlerindeki çocuklarını ve eşlerini ihmal ederek, buradaki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu sorumluluktan kaçmadıkları için maalesef yöneticiler bunu görmezden geliyorlar.”

verici bir gelişme" olduğunu vurguladı.