Yerel ezgiler kullanıldı

Samsun’da düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu katıldı.

Festival, Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre; topluluğun sahnelediği Kıbrıs Türk halk dansları gösterisi, festival programında yer aldı ve etkinlikte geleneksel ezgi ve kostümler kullanıldı.

Farklı ülkelerin kendi kültürel performanslarını sergilediği festival vesilesiyle İskele ile Samsun arasındaki kardeş şehir ilişkisi kapsamında belediyeler arasında temaslar da kuruldu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, festivale ilişkin yayımladığı mesajda, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun, bir yandan KKTC’nin kültürel mirasını yaşatırken, diğer yandan bu mirası uluslararası platformlarda başarıyla temsil ettiğini belirterek, kültürel temsiliyetin önemine dikkat çekti.