‘Yaşananlar bizleri üzdü’

Kuzey Kıbrıs’a özel uçakla yaptığı ziyaret sonrası sert eleştirilere maruz kalan dünyanın önde gelen tur operatörlerinden Anex Tour Yönetim Kurulu başkanı Neşet Koçkar, Lapta marina ve turistik tesis projelerinden çekildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması yönünde tartışmalar yapılırken, ünlü işadamı Koçkar, dün akşam adaya yatırım kararını iptal ettiğini açıkladı. Koçkar, açıklamasında, “KKTC’ye yaptığımız bir iş seyahatinin sonucunda başta Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel olmak üzere, yardımcı olmaya çalışan diğer tüm yetkililer hakkında bir karalama ve linç kampanyası başlatılmış olduğunu görmüş bulunuyoruz. Konu, tüm şirket camiamızı ve şahsımı derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.

Herkes üzüldü

Neşet Koçkar’ın dün akşam yaptığı açıklaman tam metni:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında ve sosyal medya dahil sair yayın organlarında 14 Haziran 2020 tarihinden başlayarak şahsımın ve şirketimizin adının da geçtiği çeşitli iddialara ilişkin bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur;

KKTC’ye yaptığımız bir iş seyahatinin sonucunda başta Turizm ve Çevre Bakanı Sn. Ünal Üstel olmak üzere, yardımcı olmaya çalışan diğer tüm yetkililer hakkında bir karalama ve linç kampanyası başlatılmış olduğunu görmüş bulunuyoruz.

Bu işlerin daha da ileriye götürülüp, daha fazla bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına katkı sağlamamak için Lapta Belediyesi’nin açmış olduğu ihaleden (Lapta Belediyesi Liman ve Turistik Tesisler Yap İşler Devret İşi) çekiliyoruz.

Hiç istemeyerek ve elimizde olmadan yaşanan bu olaylardan dolayı KKTC halkından ÖZÜR diliyoruz.

Konu, tüm şirket camiamızı ve şahsımı derinden üzmüştür, ayrıca bunun kamuoyu ile paylaşılma ihtiyacı doğmuştur.”

Dünya devi

Lapta bölgesinde 400 yatlık bir marina ve 5 yıldızlı otel projesi üzerinde duran Anex Tour’un, Kuzey Kıbrıs yerine yatırımını güneye kaydırması yönündeki tekliflerin yapıldığı da belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl içinde yaklaşık 3 milyon Rus turisti Türkiye’ye, 500 bin dolayında Rus’u da Güney Kıbrıs’a götüren Anex Tour’un, Almanya, Ukranya, Tunus, Yunanistan, İspanya, Tayland, Vietnam, Bulgaristan, Karadağ, Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Meksika’ya yönelik turizm hareketleri bulunuyor.

Yolcuları ağırlıklı olarak kendi uçaklarıyla taşıyan Anex Tour, bu yıl Moskova’nın yanı sıra

St. Petersburg ve Güney Rusya'da, Rostov-On-Don ve Krasnodar'ı da uçuş noktalarına ekledi.

Bu yılın başında Dominik Cumhuriyeti’nde bir milyar 800 milyon dolarlık otel projesinin temellerini atan Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, hakkında yürütülen linç kampanyasından dolayı KKTC’deki yatırımlardan çekildi.