‘Kafasına sık, öldür’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçıran şüphelilerin tetkikçiye, "Aileden fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkar öldürürsün" talimatı verdiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan iki kişinin, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen korsan taksiciler olduğu öğrenildi.

Soruşturmayı sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, korsan taksicilerin şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdüklerini tespit etti. Yaşanan yeni gelişmelerle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nde olayla ilgili gözaltında tutulan şüpheli sayısı da 10'a yükseldi. Karaal'ın yanında silahla beklerken yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.'ya şüpheliler tarafından "Öldür" talimatı verildiği belirlendi.

