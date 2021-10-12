Yatak odası yandı

Suna ERDEN

Gönyeli’de yabancı uyruklu iki öğrencinin yaşadığı kiralık evin yatak odası kundaklandı.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerim tarafından söndürülürken, başlatılan soruşturma kapsamında suçla bağları olabileceği gerekçesiyle İlham Kharbouchı, Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan üniversite öğrencisi 3 zanlının yangının çıktığı esnada evde misafir oldukları belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 10 Ekim 2021 tarihinde saat 06.45 sıralarında Gönyeli'de Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar’ın kiracı olarak ikamet ettikleri evin yatak odasının yanıcı bir maddeyle yakıldığını söyledi.

Polis, yangının çıktığı esnada evde misafir olarak bulunan Yasin Sarhan, Mohmmed Zakariae Amghar ve İlham Kharbouchi'nin kundaklamayla ilgili olarak bağlantıları olduğuna inanıldığını belirtti.

Polis, zanlıların tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde üçünün de KKTC'ye öğrenci vizesiyle giriş yaptığını ve KKTC'deki güncel ikamet statülerinin yasal olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.