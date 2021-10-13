Ülke için gurur verici

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan “Teknofest 2021” kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak derece elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) Teknofest ekibini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Teknofest ekibine okul müdürü Çiğeltem Arifoğlu ile öğretmenler eşlik etti. Görüşmede, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, görüşme öncesi bakanlık önünde “Efficiency Challange Elektrikli Araç Liseler Arası” yarışmasında ana klasmanda ikinci, yerli üretimde birinci ve görsel klasmanda ikinci olan elektrikli aracı “E-Caretta” ile kısa bir sürüş yaparak, aracı tanıttı.

SSEML Teknofest ekibi ayrıca “Teknofest 2021”de finale kalmaya hak kazanan diğer bir proje “Giksi” adlı ilaçlama dronu ile ilgili de bakan Amcaoğlu’na bilgi verdi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, içinden geçilen bu zor dönemde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin elde ettiği bu başarının ülke adına çok değerli, eğitim adına ise çok önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Bu ödüllerin kolay kazanılmış bir ödül olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, bu başarının kazanılması için çok yoğun bir çalışmayla, bir ekip olarak hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Metehan’a 700 kişilik meslek lisesi

Bu doğrultuda çok yakında Metehan bölgesinde 700 kişilik bir meslek lisesinin temellerini atacaklarını ifade eden Amcaoğlu, “Mevcut meslek liselerimizin kapasitelerini arttırıyor, teknik olarak bütün imkanlarının eksiksiz olması için adımlar atıyoruz. Atılan bu adımlarla kariyer odaklı değil, meslek odaklı eğitim alma noktasında da fırsat eşitliğini yakalıyor olacağız.” diye konuştu.

