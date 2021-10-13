Eğitime hazır

Arzu KÖPRÜLÜ

Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Lefkoşa Ortaköy’de yer alan binasının dünkü açılış töreninde sırasıyla; Final Üniversitesi mütevelli Heyeti üyesi İçim Çağıner Kavuklu, Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Mustafa Şenol Tüzüm, Final Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yaratan, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve fakülte gezildi.

Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi İçim Çağıner Kavuklu, Final Üniversitesi’nin 2015 yılında Akgünler şirketler gurubu ortaklığında kurulduğunu hatırlatarak, 2016 yılında 86 öğrenciyle başladıkları bu yolculuğa bugün 3 bin öğrenci 300 öğretim görevlisiyle devam ettiklerini belirtti.

Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Şenol Tüzüm, de 55 yıllık meslek hayatında 9 farklı fakültede hizmet verdiğini ve bugün 4. fakülte açılışına şahitlik ettiğini aktardı.

Final Üniversitesi Rektörü Prof. Hüseyin Yaratan, Final Üniversitesi’nin 6 yıl gibi kısa sürede 9 farklı fakülteyle hizmet verir hale geldiğini belirterek, 1800 civarında yabancı öğrenciyle 3000 civarında öğrenciye eğitim verdiklerini bu yıl bu sayının 4000 civarında olacağını öngördüklerini söyledi.

Amcaoğlu: Her türlü teşvik veriliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, 21 yıldır her türlü teşvikin verildiği yüksek öğrenimin, ayağa kalkıp güzel günlerine yeniden ulaşabilmesi için uzun zamandır elbirliğiyle çalıştıklarını belirterek, ülkeye gelen 85 bin kişinin yeniden yüksek öğrenime dahil olabilmesi için yaptıklarının geri dönüşümünü bu kadar hızlı beklemediklerini dile getirdi.

Tatar: Kıbrıs’ta iki eşit devlet var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, İçim Çağıner Kavuklu’nun ve gözlemlediği pırıl pırıl çoğu bayan diş hekimlerinin bu fakülteyi farklı bir boyuta taşıyacağını söyledi.

Üniversitenin kuruluşu ve hizmetlerine olanak sağlayan herkese teşekkür eden Tatar, “buradan dünyaya verdiğimiz mesaj Kıbrıs’ta 2 eşit devlet vardır. Bunu kimse inkar edemez çünkü bu devletin altı doludur” dedi.

