Türkiye'de Alarm zili çalıyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11 Ekim 2021 Pazartesi gününün Coronavirüsü (Coronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise önceki güne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 11 Ekim verilerine göre, 355 bin 15 test yapıldı.

Son 24 saatte, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi. 33 bin 861 kişi de sağlığına kavuşurken Corona nedeniyle dün 188 kişi hayatını kaybetti.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.