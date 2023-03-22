Hizmet yelpazesi genişledi

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kasım ayında açılan, şubat sonu itibarıyla başvuran sayısı 11 bine yaklaşan Çocuk Acil Servisi’ni ziyaret etti.

Altuğra, “Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi. Bunun haklı gurunu yaşıyoruz” dedi.

Ayda ortalama 2 bin hastanın muayene edildiği, 4 ayda 9 bine yakın hastanın başvurduğu Çocuk Polikliniğini de ziyaret eden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ailelerle ve çocuk hekimleriyle sohbet etti, çocuklarla ilgilendi.

Yaklaşık 4 ay önce etkin, hızlı ve konforlu hizmet için çocuk acil servisini oluşturduklarını hatırlatan Sağlık Bakanı, çağdaş ülkelerdeki uygulamaların da böyle olduğunu, kalp krizi geçiren veya yaralanmaya bağlı ciddi kanama geçiren hastaların başvurduğu acil serviste çocukların bulunmasının doğru olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, çocuk hastalıklarıyla ilgili kadroların güçlendirildiğini de kaydederek, yakında çocuk psikiyatri uzmanı ve çocuk endokrin uzmanının göreve başlayacağını, hizmet yelpazesinin genişletileceğini söyledi.

Altuğra, ziyarette, varsa tamamlaması gereken eksiklikleri, giderilmesi gereken mağduriyetleri de görüştüklerini kaydederek, zaman zaman tüm hastanelere olduğu gibi Çocuk Acil Servisi ile Çocuk Polikliniğini ziyaret ettiğini ifade etti.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi ek binasının yüzde 50 kapasiteyle çocuk hastalıklarına ayrıldığını, üroloji, kadın doğum ve göz hastalıklarının da bu hastanede olduğunu belirtti.

Okullarda ağız ve diş taramaları gerçekleştirildi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 20 Mart Dünya Ağız ve Diş sağlığı günü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa'da ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin mobil hizmet aracında 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin muayeneleri yapıldı.

