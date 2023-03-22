Hediyeler veriliyor

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları ziyaret ediyor.

Açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun imzası bulunan hediyeleri yaşlılara takdim eden Sağlık Birimi, Yarköy’de başlattığı Yaşlılar Haftası ziyaretlerini bu hafta İskele ve 20 köyde sürdürecek.

İskele ve 21 köyüne evde sağlık hizmeti sunan İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin ilk durağı Yarköy’de rutin sağlık kontrolleri de yapıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Yaşlılarımızın duası, gölgesi bize yeter. Allah, onları başımızdan eksik etmesin” dedi.

