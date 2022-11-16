Yavruvatan 39 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39'uncu kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa’da ilk tören Şehitler Anıtı’nda düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, bazı milletvekilleri, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, TC Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop ve TC Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.

İlçelerdeki törenlere katılım yoğundu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Girne Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Albay Ahmet Tümay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Albay Ahmet Bozdoğan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü, siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileriyle, bölge okullarının öğretmen ve öğrencileri katıldı.

KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü dün İskele Ecevit Meydanı’nda yer alan törenle kutlandı.

İskele’deki tören bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasının ardından tören geçişi ile son buldu.

Güzelyurt’ta ise Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

2. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Mesut Çakmak, Kaymakamlık adına Güzelyurt Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Selma Büyükoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, Türk Maarif Koleji öğrencisi Fatma Şehitoğlu “Özgürlük Marşı” adlı şiiri okudu.

Tören, resmi geçitle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022, 10:40