Rumları memnun

Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arsındaki ikili ilişkileri güçlendirecek stratejik iş birliği memorandumunun imzalandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi stratejik iş birliği anlaşmasının dün İngiltere’de, Dışişleri Bakanlığı binasında Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile İngiliz mevkidaşı James Cleverly arasında imzalandığını yazdı.

Kasulidis ile Cleverly arasında imzalanan yeni iş birliği memorandumunun, dış politika, güvenlik, iklim, eğitim, ekonomi, ticaret ve bilimi kapsadığını yazan gazete anlaşma çerçevesinde ayrıca karşılıklı tehditlerle baş etmek için iki ülkenin işbirliği yapması tanımının da yapıldığını belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, imza töreni öncesinde Cleverly ile gerçekleştirdiği görüşmeden de bahsederek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarını ele aldıklarını söyleyen Kasulidis, bunlar arasında, "ülkenin yeniden birleşmesi" çabaları ile Birleşik Krallık’tan bekledikleri desteğin de bulunduğunu ifade etti.

Kasulidis ele alınan bir diğer konunun, çok önemli bölgesel bir politika uyguladıkları Doğu Akdeniz’deki stratejik konumları olduğunu söyledi.

Kasulidis açıklamasının devamında, orada İngiliz üslerinin bulunmasına bağlı olarak Birleşik Krallıkla iş birliği çerçevesinin bulunduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise açıklamasında bu iş birliği memorandumunu imzalamaktan dolayı gerçekten mutluluk duyduğunu belirtti.

İki ülkenin yakın ve uzun yıllara dayalı bir ilişkisinin bulunduğundan söz eden Cleverly, bugün ise gerek halklar gerekse hükümetler düzeyinde bu bağların güçlendirilmesini ele alabildiklerini ifade etti.

Gazete memorandumun, iki ülke üniversitelerinin ortak araştırmaları destekleyeceğini ayrıca denizcilik ve yeşil kalkınma ve uzman hizmetler alanındaki ticarete ilişkin fırsatları da artıracağını yazdı.

Habere göre Kasulidis, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler’den sorumlu müsteşarı Lord Ahmad’ın verdiği yemeğe de katıldı.