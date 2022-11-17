İtici güç oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, "LTB’nin son 8 yılda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete karşı politikaların geliştirilmesinde hak odaklı sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde önemli bir aktör ve itici bir güç olduğunu" vurguladı.

Harmancı ve ekibi dün sabah sırasıyla Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ve Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret etti.

KAYAD’da Dernek Başkanı Meral Akıncı ve üyelerle bir araya gelen Harmancı, "derneğin kadın hakları alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve kadın hakları alanında yürüttüğü çalışmalarla hem bilimsel hem sosyolojik anlamda yol gösterici bir role sahip olduğunu" söyledi.

Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de kadın, kadın hakları, kadın dayanışması ve şiddete karşı kadın odaklı politikalarının geliştirilmesinde "artık önemli bir aktör" olarak kabul edildiğini ve bu alanda her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

KAYAD’la yıllardır işbirliği içerisinde çalıştıklarını, birçok eş zamanlı, eşgüdümlü ve birbirini besleyen projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Harmancı, ileriki dönemde de günün değişen koşulları ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları da dikkate alarak bu dayanışmayı devam ettireceklerini belirtti.

Kuir Kıbrıs Derneği’ni de ziyaret etti

KAYAD’dan sonra Harmancı ve ekibi Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret ederek dernek yetkili ve üyeleriyle görüştü.

LGBTİ+ alanında mücadele edebilmek ve bu alanda aktif bir sivil toplum örgütü oluşturabilmenin zorluklarına değinen Harmancı, 2014 yılından itibaren LTB’nin de bu alanda kökten bir anlayış değişikliği için ortaya çaba koyduğunu ve diğer belediyelere de örnek olmasını umduğunu vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022, 11:41