Dev organizasyona yoğun ilgi oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öncü oteller zinciri Merit International ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde, dünyanın en büyük modern tavla organizasyonu olan 9. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası gerçekleştirildi. Merit Park Hotel’de yer alan dev organizasyon tüm tavla severlerden tam not aldı. 9. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası’na katılan yaklaşık 600 profesyonel oyuncu ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta özel bir turizm hareketliliği de oluştu.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu direktörlüğünde gerçekleşen turnuva, 50 ülkeden ana kategoride 550, toplamda 600’ün üzerinde oyuncunun katılımıyla tüm rekorları alt üst etti. Her sene olduğu gibi özel olarak tasarlanan tavla masası ve dalış ekipmanları ile mücadele edilen su altı tavlası Wetgammon’a ilgi ve katılım oldukça yüksekti.

Oyuncular partide doyasıya eğlendi

Katılımcı ülkeler arasında, Brezilya, Afganistan, Çin, Norveç, Slovenya, İtalya, Japonya, Bosna Hersek, Dominik Cumhuriyeti, Makao, Cebelitarık, A.B.D, Kuzey Makedonya da yer aldı. 13 Kasım 2022 tarihinde finali yapılan şampiyonanın, ödül havuzunda toplanan 470 bin Euro, dereceye giren oyuncular arasında paylaşıldı. Turnuvanın şampiyonu ise Türk rakibi Serkan Koç’u yenen İsveçli Kare Aronsson oldu. Şampiyon tavlacı 57 bin Euro’luk ödülün sahibi olurken ikinci Serkan Koç 26 bin Euro ödül kazandı.

Final günü katılımcılar için özel olarak yapılan partiye katılan ve kupa kaldıran oyuncular, doyasıya eğlenip turnuvanın stresini attı.