‘Alışması gerekiyor’

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Dışişleri Bakanlığının KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Rum Dışişleri Bakanlığının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamayı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkını izolasyonlar altında yaşamaya mahkum etmeyi, hak ve çıkarlarını ihlal etmeyi amaç edinmiş, bu amaçla her türlü yola ve dezenformasyona başvuran bir Rum kurumunun, KKTC’nin yıl dönümü kutlamalarından ve yeni politikamızın zemin bulmasından rahatsız olması şaşırtıcı değildir” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı, Rum Dışişleri Bakanlığının düşündüğünün aksine bir ‘azınlık’ değildir” diyen Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanarak kendi devletlerini kurmayı başaran onurlu bir halktır. Başta Rum Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Güney Kıbrıs’ın, KKTC’nin varlığına ve kuruluşunun ilelebet kutlanacak olmasına bir an önce alışması gerekmektedir.”

“KKTC’nin tanınması için gerekli adımları atacağız”

Ertuğruloğlu, “KKTC, ana vatan Türkiye ile birlikte Rum tarafının aksine, yapay çözüm formüllerinden uzak, iki devlet olgusuna dayanan ilerici bir politika belirlemiştir. KKTC Dışişleri Bakanlığı, devlet olma kriterlerinin tümünü karşılayan KKTC’nin tanınması için, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içerisinde, gereken adımları atacaktır” diye konuştu.

KKTC ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki mevcut ve gelecekteki ilişkilerin Rum Dışişleri Bakanlığını ilgilendirmediğini de belirten Ertuğruloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün KKTC’deki mevcudiyeti ve faaliyetleri konusunda KKTC ve BM arasında yasal bir çerçeveye ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu konudaki haklı tutumumuz değişmeyecek ve tüm seçenekler zamanlıca değerlendirilecektir.

Ayrıca, çok iyi bilindiği üzere, Kapalı Maraş KKTC toprağıdır ve Kapalı Maraş’ı ilgilendiren konularda karar merci de KKTC hükümeti ve ilgili kurumlarıdır.”