Önemli  projelere öncülük etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki görev süresi sona eren Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 4 yıllık görev süresinin sona erdiğini anımsatarak, bundan sonraki günlerde KKTC’nin çok daha parlak günlere ulaştığını görmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Kıbrıs’ta yürütülen milli davanın her zaman Anavatan Türkiye ile birlikte yürütüldüğü söyleyerek, bu nedenle burada görev yapmanın büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Başçeri’nin Kıbrıs Türk halkı ile diyaloğu çok iyi olan bir Büyükelçi olarak hafızlarda yer edineceğine olan inancını dile getiren Töre, onun zamanında Anavatan Türkiye tarafından Kıbrıs Türk halkı için çok önemli projelerin yapıldığını ya da başlatıldığını belirtti.

Töre, verdiği hizmetlerden dolayı Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekilleri adına teşekkür ederken yeni alacağı görevlerinde kendisine başarılar diledi.

Kabulde Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük’ün yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.

Töre’nin gündemi ve kabulleri yoğundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla Türkiye’den gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Töre, sırasıyla İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Saadet Partisi Dışilikilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile beraberindeki heyetlerle görüştü.

Tüm Hizmet İş Sendikası heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla adada bulunan Necati Oruç başkanlığındaki Türkiye Tüm Hizmet İş Sendikası heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, kabulde konuşan Sendika Başkanı Oruç, Kıbrıs Türk halkının 39.yıl coşkusuna ortak olmak için KKTC’de bulunduklarını belirterek, Kıbrıs Türkü için son yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu ifade etti.

Başkan Zorlu Töre de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanınma çağrısının ardından Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyeliğin önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Londra’dan da misafirleri vardı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde KKTC Genç Milli Futbol takımı ile maç yapmak üzere adada bulunan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Federasyonun Onursal Başkanı ve Dışilişkiler Sorumlusu Osman Ercen, federasyon olarak yıllardır gençleri kazanmak için uğraş verdiklerini ifade ederek, pandemi döneminde aksamasına rağmen her yıl 15 Kasım’da maç yapmak amacıyla ülkeye geldiklerini söyledi.

Bu yıl da aynı coşku içerisinde 39.yılda bayram sevincini yaşadıklarını ifade eden Ercen, kafilede ilk defa Kıbrıs’a gelen gençlerin de olduğuna işaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Kıbrıs Türküne ve gençliğine uygulanan tüm ambargolara rağmen azimli gençlerin gerek bireysel olarak gerek ise Türkiye Milli takımı formaları ile birçok başarı elde ettiklerine değinerek, bundan dolayı gururlandıklarını söyledi.