Bitkin haldeydi

Hüseyin ÇİÇEK

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda önceki gece meydana gelen ve Oğuzhan Gül isimli motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada, kusurlu olduğu iddia edilen araç sürücüsü Mehmet Şanverdi, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, üzgün ve bitkin olduğu gözlerden kaçmadı.

Polis memuru Kemal Güvenoğlu, mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktardı. Güvenoğlu, ülke genelinde büyük üzüntü yaratan kazanın Lefkoşa'da sakin zanlı Mehmet Şanverdi’nin, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde yönetimindeki LF 237 plakalı Mazda Demio marka salon araçla karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun kuzey kısmında bulunan Heybe Restoran'a ait park yerine dönüş yapmaya çalışması sonucu olduğunu söyledi. Polis, zanlının dikkatsiz şekilde dönmesi nedeniyle o esnada karşı istikametten aşırı süratle ve dikkatsizce gelmekte olan Girne'de sakin Oğuzhan Gül’ün yönetimindeki JZ 055 plakalı Suzuki marka 600 CC motosikletin önünü tıkadığını aktardı.

Oğuzhan olay yerinde vefat etti

Güvenoğlu, çarpışma sonucu yaralanan JZ 055 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini anlattı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Güvenoğlu, zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.