31 gramı kokain

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan aldıkları uyuşturucu maddeler ile KKTC’ye geçtikleri sırada yakalanan Sadettin Doğukan Gülbudak ile Vladislav Nikolaev’in suç ortağı olduğu gerekçesiyle aranan Barış Akartürk, önceki gün tespit edildi. Zanlı dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fadıl Metin, Lefkoşa'da zanlılar Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nıkolaev’in kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal ve tasarrufu ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarıyla Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını belirtti.

Gönüllü ifade verdiler

Polis, zanlıların gönüllü ifade verip, 21.10. 2020 tarihinde Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Rum tarafına geçtiklerini, bir şahıstan 2 bin Euro karşılığında 135 gram hintkeneviri, 2 bin 250 Euro karşılığında 31 gram kokain satın aldıklarını belirttiğini söyledi.

Polis, Vladislav Nıkolaev’ın ifadesinde ayrıca zanlı Sadettin Doğukan Gülbudak’la tercümanlık için 400 Euro karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Zanlıları, Akartürk yönlendirmiş…

Polis, zanlıların ifadesinde ayrıca söz konusu maddeleri şuan huzurda bulunan zanlı Barış Akartürk’ün yönlendirmesi ile aldıkları beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Metin, meselenin soruşturmasının geniş çaplı sürdüğünü ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 11:35