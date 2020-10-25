KTDTO'da yönetim belirlendi

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO) 9. Olağan Gelen Kurulu dün KTDTO üyeleri, eski Sağlık Bakanlarından Dr. Dt. Filiz Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve KTTO Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel kurulun Divan Başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Gülizar Büyüktepe ve
Dr. Dt. Hayriye Tümer yaptı. Genel Kurul 62 diş hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu oy birliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir:
Yönetim Kurulu:
Dr. Dt. Aysa Ayalı
Dr. Dt. Hayriye Tümer
Dt. Gülizar Büyüktepe
Dr. Dt. Gizem Dimililer
Dr. Dt. Nermin Yönel
Dt. Ertuğ Çulluoğlu
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Dt. Erim Tandoğdu
Dr. Dt. Sadık Hikmet Uluçam
Dr. Dt. Meryem Hürbağ
Denetleme Kurulu:
Dr. Dt. Filiz Besim
Dt. Sami Solyalı
Dr. Dt. Hüseyin Özen
Denetleme Kurulu Yedek Üye:
Dt. Hüseyin Bıçak