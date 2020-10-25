KTDTO'da yönetim belirlendi

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO) 9. Olağan Gelen Kurulu dün KTDTO üyeleri, eski Sağlık Bakanlarından Dr. Dt. Filiz Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve KTTO Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Gülizar Büyüktepe ve

Dr. Dt. Hayriye Tümer yaptı. Genel Kurul 62 diş hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu oy birliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir:

Yönetim Kurulu:

Dr. Dt. Aysa Ayalı

Dr. Dt. Hayriye Tümer

Dt. Gülizar Büyüktepe

Dr. Dt. Gizem Dimililer

Dr. Dt. Nermin Yönel

Dt. Ertuğ Çulluoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Dt. Erim Tandoğdu

Dr. Dt. Sadık Hikmet Uluçam

Dr. Dt. Meryem Hürbağ

Denetleme Kurulu:

Dr. Dt. Filiz Besim

Dt. Sami Solyalı

Dr. Dt. Hüseyin Özen

Denetleme Kurulu Yedek Üye:

Dt. Hüseyin Bıçak

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 11:51