3 kişiden 163 bin lira kopardı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik kriz giderek derinleşirken, sahtekarlıkla para koparmaya çalışanların sayısında meydana gelen artış dikkat çekiyor. Lefkoşa’da yaşayan Medet Güler de, düşük fiyatla devlet arazisi kiralama vaadiyle Metin Sertyürek, Ali İhsan Kaya ve Zeynep Demir'den 163 bin lira kopardı.

“UBP’de tanıdıklarım var, hemen hallederim” diyerek devlet arazisi bekleyenleri dolandırmakla suçlanan Medet Güler, yapılan şikayet üzerine polis tarafından tutuklandı. Kendisini ele verenlere tepki gösteren Güler, dolandırma niyeti olmadığını savundu.

İkna kabiliyeti çok yüksek

Lefkoşa’da önceki gün ortaya çıkan dolandırıcılık olayı film senaryolarını aratmadı. Ulusal Birlik Partisi içerisinde arkası sağlam tanıdıkları olduğunu söyleyerek 3 kişiye ev ve arazi icar ettireceğini vadeden Medet Güler, 163 bin TL parayı sahtekarlıkla temin etti. Zanlı, şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Burçin Korgan, zanlı Medet Güler’in Eylül-Ekim 2020 Ulusal Birlik Partisi’nde tanıdıkları olduğunu ve kendilerine devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceğini söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra Lefkoşa sakinleri, Metin Sertyürek, Ali İhsan Kaya ve Zeynep Demir'den toplamda 163 bin 200 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı.

Ev ve tarlalar araştırılacak

Zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirten polis, tahkikatın henüz yeni başladığını söyleyerek, mesele ile ilgili olarak temin edilecek ifadeler ve gerçekten bu şekilde icar edilen ev ve tarlalar olup olmadığının araştırılacağını anlattı. Polis, tahkikatın salimen yürütebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 11:56