Sevgi seli

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dün Ankara'ya dönmezden önce Maraş'ı ziyaret etmesi, dakikalar içinde Rum Yönetimi tarafından protesto edildi. Rum haber ajansları, Oktay'ın Maraş ziyaretini flaş haber olarak yayınlarken, Dışişleri Bakanlığı'nın hemen harekete geçtiğini ve Birleşmiş Milletlere şikayette bulunduğunu haber verdi.

Maraş’ı ziyareti sırasında Kıbrıslı Türkler ise Fuat Oktay’a sevgi gösterisinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs’taki Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni için önceki gün ülkemize gelen Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün sabah Kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Gazimağusa Belediyesi’nin Maraş’ın kısa bir süre önce ziyarete açılan sahil bölümünde vatandaşlara yönelik düzenlediği açık hava kahvaltı organizasyonuna katılan Oktay, halkın yoğun ilgisi ile karşılandı. Oktay, vatandaşlarla sohbet etti, özellikle çocuklarla özel olarak ilgilenerek, hediyeler dağıttı.

“Farelerin yurdu olmuş koca bir şehir”

Fuat Oktay kahvaltının ardından basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Türkiye ve KKTC’nin her türlü iyi niyeti gösterdiğini, Maraş’ın 46 yıldır çözüm umuduyla kapalı tutulduğunu belirterek, “Farelerin yurdu olmuş koca bir şehir. Buna gönül razı olmaz artık bu çocukların geleceği olsun burası. Yani herkesin ekmeğini, işini bulacağı, KKTC’deki çocukların, gençlerin geleceği olan bir yere dönüşsün. Barışın da teminatı olsun” dedi.

“Herkesin mülkiyet hakkına saygılıyız”

KKTC’nin aldığı kararı Türkiye’nin de sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Oktay, “Herkesin, mülkiyet hakkına da saygı gösterecek şekilde, herkes burada geleceğini bulsun, ekmeğini bulsun. Öyle o kadar da büyütülecek bir şey değil son derece basit. KKTC’nin zaten toprağı, kendi egemenlik alanı içerisinde, kendi hakimiyet alanı içerisinde kendi kararıyla kapattığı bir yer dolayısıyla şimdi çocuklara açtığı, gençlere açtığı, hemen yanı başındaki insanlara açtığı, tekrardan ekonomiye de kazandırmaya çalıştığı bir yer. Hep beraber canlandıralım burayı. Herkesin geleceği olsun, Kıbrıs’ın geleceği olsun” dedi.

46 yıllık iyi niyet göstergesi

Maraş’ın 46 yıldır kapalı tutulmasının barış görüşmeleri sürecinde tamamen tek taraflı bir iyi niyet göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, “46 yıl iyi niyet göstergesi için zannediyorum gereğinden çok fazla bir süre. Böyle bir ekonomik değerin çocukların geleceğinden çalınması ne hakka, ne hakkaniyete, ne hukuka, ne de uluslararası hukuka uygun değildir. Dolayısıyla inşallah güzel olacak. Çocukların geleceğini görüyoruz burada hayırlı olsun” ifadelerin kullandı.

Kahvaltı etkinliğinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.

Temaslarının ardından KKTC’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ant içme törenine katılmak amacıyla ülkeye gelen Oktay, dün Kapalı Maraş ve Pandemi Hastanesi ziyaretinin ardından 15.30 sıralarında KKTC’den ayrıldı.

Oktay’ı, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Vekili, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yetkililer ve askeri erkan uğurladı.