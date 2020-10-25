Kamera ele verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İddialara göre, Köşklüçiftlik bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin kasasının saklı olduğu yeri bilen Nuri Gülmez, kapıyı kırarak içeri girdikten sonra kasadan bin 300 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Polis yaptığı güvenlik kamerası kaydı incelemeleri sonucu zanlıyı kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlı Nuri Gülmez’in ‘dükkan açma, sirkat, kasti hasar ve KKTC'den ikamet izinsiz’ suçlamalarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, önceki gece Lefkoşa'da Köşklüçiftlik bölgesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Müslüm Güçlüer’in yapmakta olduğu “Adora Cafe” isimli işyerine Nuri Gülmez’in önceden yerini bildiği anahtarı alarak girdiğini söyledi. Zanlının işyerine girerken ofis kapısının kilit kısmını kırarak kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını anlatan Gencer, işletmenin kasası içerisinde muhafaza edilen toplam bin 362 TL nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Kaçak yaşam da sona erdi

Polis, mesele ile ilgili yapılan muhaceret kontrollerinde ise adı edilenin 11.08.2020 tarihinden itibaren 73 gün ikamet izinsiz olarak KKTC'de kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis,

23.10. 2020 tarihinde zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının bir gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini ancak ifadenin teyit tekzibinin yapılacağını, zanlı ile ilgili suça bağlayıcı başka kamera kaydı araştırılacağını belirtti. Polis, sirkat edilen paranın tespit edilebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın yeni başladığına vurgu yaparak, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.